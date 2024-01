INAI afirma que no es un organismo para atacar al Gobierno

Ante las claras intenciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI), los integrantes del pleno de este instituto responden que están abiertos al diálogo y lo que haya que corregirse se corrija, lo que haya que mejorar se mejore y lo que tenga que fortalecerse se fortalezca.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación con motivos del inicio de año, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, manifestó que antes de pensar en desaparecerlo se debe dar a conocer su utilidad social a través de la figura de parlamento abierto, donde participen todos los sectores de la sociedad.

“Por supuesto tiene que conocerse la utilidad social que tiene el instituto, cómo a través de una solicitud de protección de datos personales, cómo a través de una solicitud de acceso a información, cómo a través de una consulta en la plataforma nacional de transparencia podemos transformar la realidad”.

El INAI no solamente son los grandes casos que develan la corrupción o que develan cuestiones que tienen que ver con la ficha curricular de alguien, es información a la que una persona pudo tener acceso, por medio de una solicitud.

El comisionado presidente agregó que hoy en día no está en duda ni puede estar en duda la existencia y la prevalencia del INAI y de los órganos garantes que integran el sistema nacional de transparencia, porque una sociedad que no está informada va a mermar en el conocimiento.

Alcalá Méndez advirtió que no podemos dejar a cada ente público, a cada persona de interés, entiéndase partido político o sindicato de todos los sujetos obligados, la autodeterminación de publicar información o de responder una solicitud.

“Es importante señalar que nosotros seguiremos, los cuatro comisionados, obviamente defendiendo a la institución y estamos abiertos a cualquier diálogo”.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena consideró que cualquier intención de transformar o desaparecer a este organismo autónomo debe pasar antes por una reforma constitucional.

“Yo ya lo he manifestado, creo que nosotros estamos obligados a atender lo que nos mandate la constitución, insisto, mientras no exista reforma constitucional alguna no es optativa el que nosotros sigamos apegándonos a los principios de legalidad y a las facultades constitucionales”.

Palacio Nacional ha anunciado que presentará una iniciativa de reforma a la Constitución para que desaparezcan diversos órganos autónomos, comenzando por el INAI, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ampliamente recurrido por periodistas, asociaciones civiles y ciudadanos para conocer cómo gasta los ingresos el gobierno federal, cosa que ha molestado al titular del Ejecutivo Federal.