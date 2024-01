AMLO asegura que continuarán los programas sociales después de su administración

El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó como un “mensaje de los Reyes Magos” el hecho de que se mantendrán los programas sociales para las personas de la tercera edad, con discapacitados, los jóvenes, entre otros.

De gira por el Estado de México, en Chicoloapan, el Primer Mandatario reiteró que esto será posible por la continuidad que se dará a la cuarta transformación y que la persona que lo va a sustituir es “puro corazón”.

“No se preocupen por el futuro, el porvenir está asegurado, porque ya entre todos ya construimos las bases, los cimientos para la transformación del México más justo y más igualitario entonces hacia adelante… van a continuar todos los programas de Bienestar, yo ya no voy a estar porque estoy cumpliendo mi ciclo… y voy a entregar la banda presidencial pero estoy muy contento, porque la persona que me va a sustituir es puro corazón, es igual que el que está hablando”.

Al presentar los avances de los Programas del Bienestar, López Obrador pidió a los beneficiarios no preocuparse por el futuro porque ya están las bases de la transformación.

Entre los logros de su administración, estará el tener un gran sistema de salud garantizando medicinas y atención gratuita con el apoyo de la nueva Megafarmacia.

“Dicen mis adversarios que no voy a poder cumplir, acabamos de inaugurar en Huehuetoca una megfarmacia para que no falte una sola medicina en ningún lugar, hasta en el pueblo más apartado de México, van a llegar todas las medicinas, dicen que no voy a poder, acepto el desafío, me canso ganso de que vamos a dejar un sistema de salud de los mejores del mundo”.

El presidente dijo que en su administración también se ha dignificado al magisterio, y se comprometió a continuar con la basificación de los maestros que aún carecen de ella.