Delincuentes, funcionarios y notarios, coludidos en invasión inmobiliaria

En entrevista con Karla Santillán y Jaime Obrajero, el experto en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados, Miguel Saucedo, dijo que la invasión inmobiliaria en México es un negocio ilícito conformado por grupos delincuenciales perfectamente organizados que involucra a funcionarios, notarios públicos y personas del registro de propiedad para lograr invadir un inmueble y hacer ilegalmente una comercialización a terceras personas para obtener un lucro indebido, “vivimos en un lugar donde la delincuencia ha rebasado los límites de la autoridades”.

Saucedo informó que lo más importante en estos casos es poner en conocimiento a las autoridades, principalmente a la Fiscalía de la entidad donde se encuentra el inmueble para poder iniciar las acciones correspondientes y tratar de recuperarlo.

“Hay muchos métodos que ocupan, primero localizan el inmueble con cierto grado de abandono, que no tenga pago de predial, del consumo de agua y movimiento en registro de la propiedad, que sean muy inactivos lo cual implicaría que el titular haya fallecido y que herederos no llevaron a cabo el procedimiento y no tengan conocimiento de ello, es lo que checan los delincuentes… funcionarios corruptos tienen detectadas estas propiedades… Uno de los objetivos principales son los adultos mayores, por el abandono por parte de familiares”.

El experto en materia inmobiliaria señaló que el sistema jurídico en México es muy tardado por ser de carácter escrito y aunado a esto la tecnología ayudo a los delincuentes a perfeccionar sus prácticas de tal manera que han logrado falsificar documentos para que sea más complicado para las autoridades saber si son verdaderamente los propietarios; estos delincuentes han traspasado y alterado los libros de los notarios para borrar sus escrituras y obtener ilegalmente la posesión de los inmuebles.

Hoy en día existen en la Ciudad de México más de 6 mil inmuebles con problemas de fraudes es por eso que recomienda la Alerta Inmobiliaria que se puede activar en casi todos los estados, se le informa al propietario cualquier movimiento que se realice en el registro o si alguien solicita cualquier tipo de información de la propiedad por medio de un mensaje instantáneo.