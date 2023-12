COFEPRIS deberá informar sobre vacuna contra Covid en menores de 5 años

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informar acerca de la autorización para el uso de la vacuna Pfizer contra COVID-19 en menores de 5 años de edad.

Lo anterior luego de que un ciudadano solicitó la resolución por la cual se autorizó el uso de la vacuna desarrollada por Pfizer contra COVID-19, para su oferta en farmacias y establecimientos autorizados de México.

La Cofepris únicamente puso a disposición la versión pública de la respuesta, ante lo cual, el solicitante se inconformó con la respuesta e interpuso un recurso de revisión que la dependencia contestó que la información es inexistente.

El caso fue atraído por el Pleno del INAI bajo la ponencia de la comisionada Julieta del Río Venegas, quien determinó que no se consultó a todas las áreas administrativas competentes para conocer sobre la resolución.

“Pues no puede ni debe permitir que las autoridades ignoren la solicitud de información de la ciudadanía sobre vacunas que se aplicarán a niños y niñas de su país, eso no se puede negar este nuevo panorama no se contrapone o interfiere con las campañas de vacunación de la Secretaría de salud para inmunizar a la población contra el COVID-19 y la influenza más reciente campaña que forma parte de la política nacional de vacunación comenzó el 16 de octubre y finalizar el 31 de marzo del año que entra por lo cual aprovecho esta exposición para recordar a que nos acompañen la importancia de cumplir con el esquema y así preservar el bien más importante que tenemos que es nuestra salud”.

El pleno del organismo autónomo determinó revocar la respuesta de la Cofepris e instruirle hacer una nueva búsqueda congruente y exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Subdirección Ejecutiva de Fármacos y Medicamentos, la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia, la Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos y la Comisión de Autorización Sanitaria.

Por tanto, Cofepris deberá entregar la versión pública de la resolución emitida a la solicitud presentada por Pfizer S.A. de C.V., para la modificación de las condiciones de la Autorización Temporal de Uso de Emergencia de la vacuna “Pfizer-BioNtech COVID19 Vaccine”, en el grupo etario de 6 meses a menores de 5 años.