Lenia Batres asegura que no recibirá un sueldo de 400 mil pesos

"No me voy a bajar el sueldo, ni sé cuánto es exactamente, lo que sí voy a hacer es que solo voy a recibir el sueldo que marca la Constitución y que debe rebasar lo que gana el presidente": Lenia Batres

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, dijo que va a devolver cualquier cantidad de su sueldo que se le entregue de manera inconstitucional, un peso de más lo entregará de manera inmediata, “una persona no necesita tanto dinero para vivir”.

“No creo que alguien deba comerse 400 mil pesos de comida al mes, yo como con mucho menos, como cualquier persona en nuestro país… no sé si se me vaya a dar, nadie me ha ofrecido nada, si me pagan en cheque lo devuelvo en cheque, si se me paga en efectivo pagare en efectivo, si se me deposita, haré transferencia… Yo cumplo con la Constitución como estoy obligada”.

Batres Guadarrama informó que es un reto muy fuerte porque hace falta una transformación en la SCJN en conjunto de los órganos del Poder Judicial y en la justicia, falta cuestionar a los juzgados y a la misma Corte, “que estén a la altura de las aspiraciones y necesidades de la sociedad mexicana contemporánea”.

La nueva ministra de la SCJN puntualizó que el presidente propuso dos ternas y analizo el tema con las candidatas y decidió respaldar a quien tuvo mayor votación en el Senado pero hubiera preferido contender y buscar el voto popular, “pero eso todavía no existe”. Esta a favor porque aseguró que los jueces no tienen que estar secuestrados por ningún conjunto de partidos políticos, minorías, fuerzas políticas especificas o grupos de interés, “la mejor forma es que la población pudiera votar por ellos”.

Desde que ingresó al Gobierno Federal se tuvo que alejar de sus concepciones ideológicas y partidistas, para poder realizar actividades en la Consejería Jurídica porque pueden influir de manera negativa, “y ahora también tengo cumplir con una misión del Congreso de la Unión, tengo que dedicarme a esa labor… es por eso que he sido electa, concluyó”.