Si a tu whatsApp ha llegado el audio donde te invitan a hacer una fiesta masiva para contagiarte de COVID-19 y al mismo tiempo hacerte inmune, por favor elimínalo y no lo compartas, es una noticia falsa y la OMS alerta sobre el hecho.

Hacer una fiesta para contagiarse no es una estrategia útil y la OMS ha alertado al respecto de ese audio que al parecer ya ha dado la vuelta al mundo. En principio carece de evidencia científica, pues la inmunidad de grupo aún no se ha alcanzado en ningún país, pues recordemos que incluso los países más avanzados como China sigue teniendo rebrotes de coronavirus.

De crear una fiesta así, o crear la tuya, lo único que provocaría es poner en riesgo tu vida, la de tu familia y por supuesto, posteriormente saturar los servicios de salud que están en riesgo de colapsarse en esta etapa 3 que se vive en México por COVID-19.

Un número elevado de contagios puede provocar casos graves, dificultar la atención, saturar el sistema, encarecer los servicios y alzar la curva de contagios que evidentemente alargaría más el periodo de confinamiento mientras no exista cura.

En un audio circulado esta semana, una mujer hace una invitación a una fiesta con personas infectadas por COVID-19 / GETTYIMAGES

Además abriría las posibilidades de incremento de muertes, así que si has escuchado ese audio, no lo compartas y por lo contrario comparte esta nota donde te explicamos por qué no es posible que una fiesta masiva te vuelva inmune al COVID-19.