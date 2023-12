"Les digo adiós", Ricardo Arjona anuncia su retiro de la música

Lamentamos romperles su corazón, pero Ricardo Arjona reveló que se retirará de la escena artística debido a problemas de salud; agradeció a sus fans, a su equipo y médicos que lo apoyaron durante la última gira “Blanco y Negro”.

Por medio de sus redes sociales, compartió el mensaje “Una despedida en Santiago”, luego de brindar un concierto en Chile, tras 159 presentaciones, donde detalla las razones por las que se mantendrá lejos de los escenarios.

"Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio".

También agradeció a sus médicos, porque lo “pusieron de pie para poder terminar este viaje”; lleva seis infiltraciones de columna para postergar una cirugía inminente y concluir la gira.

“Vengo de la Argentina quería, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”.

Arjona afirmó que se “desaparecerá” para inventarse un motivo que “sea más grande que este”, y en caso de no encontrarlo prefiere no volver.

Aprovechó para declarar su inconformidad con la industria, ya que lo convirtió en un “tipo defensivo y aislado” por las duras experiencias que tuvo al inicio de su carrera, donde tuvo que ser incluso falso con tal de sobrevivir.

“Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y hay tanto de eso alrededor. Mi familia y mis amigos son mi guarida y felicidad”.

Por último, agradeció a sus fanáticos que asistieron a sus conciertos y mencionó: “les digo adiós y gracias, con todo el corazón”.