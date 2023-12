Hoy No Circula CDMX y Edomex: Qué autos descansan el 11 de diciembre 2023

Evita sanciones este lunes para iniciar bien la semana y mejor consulta si tu automóvil puede circular el 11 de diciembre 2023.

Te contamos si tu automóvil está autorizado para transitar de acuerdo al programa Hoy no circula.

Las multas por no respetar este programa ambiental pueden ir de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Vehículos que no circulan este lunes

De acuerdo al calendario del Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no transitan este 11 de diciembre son los siguientes:

Vehículos con engomado color amarillo.

Holograma 1 y 2.

Terminación de placas en 5 y 6.

Mientras que los automóviles que no tendrán ninguna restricción para circular son:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

Corros con placas de clásico

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.

Clima en CDMX 11 diciembre 2023

También te recomendamos salir bien abrigado, pues iniciamos la mañana con lluvias y según el pronóstico del tiempo la temperatura máxima será de 13 ° grados y la mínima de 8 °C. Asimismo se espera que la mayor parte del día esté nublado y con lluvias.

