Cartelera Feria de León 2024: Backstreet Boys, La Arrolladora, Lasso y más

La feria anual de León es una de las ferias estatales favoritas del país, y el Gobierno de Guanajuato ya dio a conocer algunos detalles sobre la edición 2024 de este evento.

La alcaldesa de la ciudad de León, Alejandra Gutiérrez Campos; el presidente del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, David Novoa Toscano, y el Gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, compartieron algunos pormenores a través de sus redes sociales, como las fechas, cartelera de conciertos y actividades.

La Feria estatal de León, Guanajuato se llevará a cabo del 12 de enero al 6 de febrero de 2024, donde se espera que más de 100 mil personas visiten la visiten de manera gratuita con el estado de Querétaro como invitado para este año.

Cartelera de artistas en la Feria de León 2024

De acuerdo a lo anunciado en el comunicado que se transmitió a través de las redes oficiales del evento, serán alrededor de 17 artistas y agrupaciones los que darán conciertos en el Foro Mazda, con una gran variedad de géneros, que van desde el regional mexicano, hasta el pop internacional:

Orgullo Guanajuato

Lasso

Matisse

Conjunto Primavera

Espinoza Paz

Banda Cuisillos

Nicki Nicole

Banda El Recodo

La Arrolladora Banda Limón

Pepe Aguilar

Los Tigres del Norte

Sebastián Yatra

Marco Antonio Solís

Jason Derulo

Kings of Leon

Lost Frequencies

Backstreet Boys

Por el momento no se ha mencionado si los conciertos tendrán algún costo o si serán gratuitos. En el caso de que no sean gratis, los precios no tardarán en anunciarse.

Actividades

Entre las actividades que habrá en la Feria de León 2024, además de las actuaciones musicales, estará: