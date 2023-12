Advierte AMLO desaparición de órganos autónomos

El presidente López Obrador anunció que antes de terminar su gobierno enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma en materia administrativa para desparecer todos los organismos autónomos, porque esas dependencias "no sirven para nada".

Dijo que organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), resultan muy costosos y contradicen la austeridad republicana que establece un gobierno austero, que se amarre el cinturón, además, no sirven al pueblo sino a las minorías, pues solo benefician a la oligarquía, es decir, a los ricos, a los de arriba.

"Y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos, que el instituto de la transparencia, que el instituto de las comunicaciones, que el instituto de la competencia, que la CRE, que no sé cuánto. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, porque no le sirven al pueblo, está al servicio de las minorías".

López Obrador, reiteró que no puede haber un gobierno rico y el pueblo pobre, por eso este año o el próximo, pero antes de concluir su mandato, enviará al Poder Legislativo esa propuesta de reforma legal para eliminar esos organismos que se crearon para hacer contrapeso a algunas decisiones gubernamentales .

El tabasqueño aseguró que esas dependencias públicas no funcionan de manera correcta y que él no quiere ser cómplice de ellas que solo sirven para beneficiar al sector privado.

"Cada vez que se quiere defender a Pemex o la CFE sale el instituto de la competencia a defender a los particulares, si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos eso es oligarquía no democracia. Entonces, sí hace falta hacer la iniciativa si no la aprueban pues que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice".

Y ya encarrerado, con las iniciativas de ley, López Obrdor advirtió que antes de concluir el año enviará al Congreso una propuesta de reforma legal para prohibir el uso, venta y distribiciòn de "vapeadores", luego que el ministro Javier Laynez otorgó un amparo para permitir que se vendan y distribuyan esos cigarrillos electrònicos.