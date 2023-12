Le tomamos la palabra al Presidente, ministros deben ser electos: ANAD

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), respaldó la propuesta presidencial para que los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto popular, expresó en conferencia de prensa la presidenta de esta asociación Bertha Galeana.

"Por ello la asociación nacional de abogados democráticos le toma la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea la sociedad la que proponga y elija a quien se hacen se harán cargo de la impartición de justicia de la nación", expresó la presidenta de la ANAD.

A dos días de la votación en el Senado de la República para elegir a la o al Ministro de la SCJN que sustituirá a Arturo Zaldívar , la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) creada hace más de 30 años y apartidista, también respaldó la propuesta presidencial en la persona de Lenia Batres Guadarrama según expresó el ex presidente de esta asociación Lauro Sol.

Catedrática muy reconocida, es una funcionaria muy honorable ha sido representante popular de ella fue diputada federal por cierto la primera vez que Martí tres fue diputado o sea no le debe su carrera a su hermano como alguna otra candidata pues si ha sido a la sombra de su familia no ella es una funcionaria pública una catedrática una abogada que ejerce la profesión de abogada con mucho éxito y con mucha honorabilidad", expresó el ex presidente de la ANAD

Al reiterar que son una asociación apartidista con autonomía y respeto a cualquier partido político y que en algún momento se les consideró

"Conciencia Jurídica del País", sin embargo reconocieron ser de izquierda.

En tanto José Dolores González, vocero de la ANAD destacó que al darse la primera terna, la asociación celebró los perfiles brindados por el Primer Mandatario por lo que apoyó a las tres destacadas mujeres, sin embargo al no contar con la mayoría necesaria en la Cámara Alta, estudiaron a mayor profundidad la labor de cada una de las candidatas, logrando un consenso unánime por la maestra Batres Guadarrama.