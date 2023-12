“Qué tiene que ver Andrés”… AMLO niega amiguismo en contratos

Con un no somos corruptos, defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador a su hijo Andrés Manuel López Beltrán ello tras darse a conocer que la empresa Romedic de su amigo Jorge Almícar Olán recibió contratos millonarios por parte del gobierno de Quintana Roo.

De acuerdo al reportaje publicado por Latinus, en diciembre de 2022, Romedic recibió un contrato por 304 millones de pesos para suministrar medicamentos y material de curación en el estado y que forma parte de una negociación para que la empresa de Amílcar Olán obtenga 500 millones en este año, al respecto el Primer Mandatario negó amiguismo.

"Puede ser pero qué tiene que ver Andrés... pero en el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, que sea su amigo ¿qué tiene que ver si él tiene una empresa y hace un negocio lícito o ilícito con otra persona, qué tiene que ver Andrés?

-¿No es amiguismo Presidente?

-No, fíjate que no, en el caso de nosotros no, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni corrupción, ninguna de esas lacras de la política por eso somos distintos".

López Obrador recomendó presentar las pruebas que se tengan sobre lo señalado, incluso dijo, se debería presentar una denuncia sin embargo insistió, no hay caso de corrupción.

"Si demostraran que él es socio de la empresa, que hay un escrito donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den contrato, él recomienda, o así como escucha Claudio X. González y sus secuaces por teléfono, porque hacen espionaje, que den a conocer la grabación en donde Andrés le pide el favor a un funcionario para que le den el contrato, nada... es nada más porque supuestamente es amigo y un escándalo mayor, pues no, no somos corruptos".

Aseguró que los señalamientos son sólo para atacarlo como Presidente y a su gobierno sin embargo enfatizó no encontrarán nada en su contra. Por otra parte, López Obrador celebró que el ex director de finanzas de Segalmex, René Gavira, se entregará a las autoridades por el caso de corrupción en ese organismo.

"Se está haciendo la investigación, ya hay otros detenidos y no hay impunidad...

-El director ¿está libre de culpa?

-Pues lo va a decidir la autoridad competente, a mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios que están manchados por la corrupción quisieran utilizar esto".

El Jefe del Electivo Federal comentó que solicitó a la Fiscalía General de la República que se llegue al fondo de las investigaciones ya que dijo, no quiere dejar ni un banderín a sus adversarios para que lo acusen de corrupto.

"Yo le he pedido al fiscal de manera respetuosa, que este caso no quedara pendiente entre otras cosas desde luego por la corrupción que implica pero también porque mis adversarios van a manejar esto en mi contra, ya lo están haciendo entonces no le quiero dejar ni un banderín, nada".

Se dijo satisfecho por las investigaciones que se han hecho hasta el momento por el desvío de 700 millones de pesos del patrimonio de Liconsa, parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que Gavira autorizó ilegalmente que se compraran certificados bursátiles de alto riesgo, en una Sofom, la cual no estaba regulada, ni fiscalizada por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.