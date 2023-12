Gavira y Ovalle, responsables del desfalco de 15 mil millones de SEGALMEX

Este martes detuvieron al director de Administración de SEGALMEX, René Gavira Segestre. En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la periodista, Alejandra Barriguete, declaró que movía todo el dinero en el organismo y durante los dos años que tuvo este cargo fue cuando empezaron los grandes desfalcos, “al final él fue quien repartió el dinero” era la mano derecha de Ignacio Ovalle Fernández.

René Gavira Segestre tiene cuatro órdenes de aprehensión, una de ellas por defraudación de 2 millones de pesos por compra ilegal de bonos bursátiles que el presidente asegura es un logro, pero en realidad fue una transacción ordenada por Ovalle y desde la Presidencia lo defiende, únicamente lo removieron a otro cargo. SEGALMEX está plagado de corrupción con este tipo de irregularidades, aseguró la periodista.

“Los bonos sólo eran 700 millones de pesos cuando la estafa es de 15 mil millones, tanto la auditoria como los priistas hemos podido revelar que tenían muchos modus operandi además de empresas fantasma, diversos proyectos, uno de ellos poner plantas de agua potable en comunidades de alta marginación que se venderían en tiendas de LICONSA, era un buen proyecto… de las 174 platas que se tenían que instalar solo se instalaron 25 y las buscamos y están en abandono, dinero tirado a la basura, como esto hay varias cosas… El principal objetivo era terminar con pobreza alimentaria, ¿qué se hizo? se enterró comida porque se les echaba a perder en las tiendas, hizo fosas en el traspatio del mismo almacén de LICONSA”.

Barriguete dijo que Hacienda le entregó a SEGALMEX mil 200 millones de pesos extra en 2020 porque suplicaron por el presupuesto, pero no cumplieron sus metas, no se sabe que hicieron con todo el dinero, hay indicios de que socios construyeron complejos en Mérida, pero no es un hecho, la autoría no sabe donde quedaron los 15 mil millones de pesos.