Lástima Margarito: Morena, sin votos para aprobar reformas constitucionales

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, desmintió al presidente López Obrador acerca de la existencia de un acuerdo para aprobar reformas constitucionales, como la de mantener el control militar de la Guardia Nacional.

“Lástima Margarito, pero no tienen los votos” para aprobar ninguna reforma a la carta magna, advirtió burlón el también diputado federal.

Hasta el momento no ha tenido ningún encuentro ni con la Presidencia ni con la Secretaría de Gobernación para apoyar las propuestas del Ejecutivo, sobre todo ésta que busca que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) mantenga el manejo de la Guardia Nacional.

“No hemos tenido reunión, solo las normales, y en relación con las fuerzas armadas, saben que nosotros siempre somos muy respetuosos de las fuerzas armadas, pero en este tema no habrá punto de encuentro, no habido una propuesta clara al grupo parlamentario del PRI, hay diálogo pero que ese punto no va a transitar. Y para reformas constitucionales necesitan votos y como dicen ‘lástima Margarito’ no tienen los votos, entonces eso no va a salir”.

Cuestionado si con los presuntos acuerdos para aprobar reformas a la Carta Magna va a revivir el “PRI-Mor”, el legislador priista, respondió que no, lo que ahora existe es “Fosforena”, es decir, que ahora Morena tiene de aliado a Movimiento Ciudadano, partido al que llamó esquirol y lacayo del poder.

“No quieran mover la narrativa, hoy está fosforena, con nosotros no hubo nada, nosotros hemos votado en contra de las reformas constitucionales, pero les gusta cambiar la narrativa porque hoy quieren ayudar a su aliado, a su incondicional, a su lacayo y esquirol de Morena que es Movimiento Ciudadano. Acaba de votar a favor en comisiones, lo que quieren es generar confusión, aquí no se ha hablado con nadie, por o por lo menos no con el grupo parlamentario del PRI y nosotros no estaremos a favor de esa propuesta”.

Alejandro Moreno sostuvo que no podrán resquebrajar a la alianza PRI, PAN y PRD que está más fuerte que nunca, encabezada por su precandidata presidencial Xóchitl Gálvez.