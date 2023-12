Acusa AMLO de doble discurso al Poder Judicial

Después que una jueza federal frenó por tiempo indefinido la transferencia de más de 15 mil millones de pesos por 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación a la Tesorería para la atención de damnificados por el huracán Otis en Acapulco, el Primer Mandatario consideró que pudo haberse dado un doble discurso por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

"Decía yo que son dos cosas o ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos, o sea el doble discurso, la doble moral, la hipocresía o lo otro es que fue sometida a fuertes presiones de los mandamás porque una cosa son los cargos formales y otra cosa es el poder real".

Aunque reconoció que destacaron los amparos después de anunciarse la disposición de Norma Piña, se dijo sorprendido que no se cumpla con el compromiso de apoyar a las víctimas de Otis.

"No, me sorprendió, porque sí creí, bueno aquí lo dije al día siguiente felicité la decisión de la presidenta pero luego empezaron no, con amparos que ahora termina Laynez ya descaradamente diciendo no...

-¿Nunca se logró mayor comunicación con la ministra Piña más allá de estos oficios?

-Sí, sí, la Secretaria de Gobernación pero ya no volvieron a hacer ningún planteamiento".

López Obrador también se fue en contra del ministro Laynez Potisek quien dijo "está muy activo" ya que no solo atendió lo de los fideicomisos del Poder Judicial sino que también este miércoles cuando se otorgó un amparo para que se continúe la venta de "vapeadores".

"Pues es el asunto de los jueces, ayer también hubo un amparo imagínense, de que se había prohibido los vapeadores y ayer ya quitaron el amparo y el argumento o excusa es de que se afecta la libertad del comercio, ponen por encima el mercantilismo de la salud del pueblo, de los jóvenes".

El Jefe del Ejecutivo Federal introdujo como parte del "asunto de jueces", el amparo concedido al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca aunque evitó hablar más profundamente sobre ese tema.