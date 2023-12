Presenta Sheinbaum equipo para conformar “proyecto de nación 2024-2030”

Al reiterar que de ganar 2024, construirá el segundo piso de la cuarta transformación, la precandidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, presentó a los integrantes del equipo que le ayudará a conformar su proyecto de nación 2024-2030.

Desde el Encuentro con la sociedad civil "Diálogos por la Transformación" indicó que el objetivo será coordinar mesas de trabajo en diversos temas.

“En este periodo en donde estamos en precampaña electoral he decidido invitar alguna personalidad, diversas, la idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas. Para que no haya ninguna confusión se trata de coordinar las mesas de trabajo, de coordinar los diálogos que van a permitir construir a partir de opiniones plurales, diversas, el programa de gobierno, el plan de Gobierno, el plan de desarrollo”.

Entre los integrantes destacan Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana; Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación y actualmente senadora; Juan Ramón de la Fuente, exrepresentante de México ante la ONU y ex rector de la UNAM; Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua; y Arturo Zaldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“A partir del 2024, México se encontrará en un nuevo momento de la vida pública, el gran reto de la cuarta transformación es seguir impulsando la economía desde abajo, mantener las finanzas sanas, un gobierno honesto, seguir fortaleciendo el acceso a los derechos del pueblo de México, continuar promoviendo la soberanía alimentaria y energética, mantener la inversión pública en infraestructura, promover la inversión privada y aprovechar el proceso de re localización de empresas en un marco de construcción de bienestar y sustentabilidad ambiental mientras contribuimos a reducir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y nos adaptamos al mismo, así mismo fortalecer la democracia, las libertades y el acceso a la justicia ¿se puede? Claro que se puede para eso está la cuarta transformación de la vida pública”.

Recordó que serán 17 los puntos que serán la partida a este diálogo entre ellas mantener la austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal, mantener y fortalecer los programas sociales hasta hacer universales las becas del bienestar, seguir fortaleciendo el salario y derechos de trabajadores, impulsar la inversión pública, fortalecer la educación pública desde la inicial a la universidad, fortalecer el sistema gratuito y acceso a la salud.

En ese equipo del que evitó hablar de algún futuro en el que podría ser su Gobierno, también se encuentran Gerardo Esquivel, subgobernador del Estado de México; la empresaria Altagracia Gómez; Susana Harp, senadora de la República por Oaxaca; el especialista en cambio climático Jorge Marcial; el médico David Kershenobich; además de Lorenzo Meyer, analista en política; la poetisa mexicana Irma Pineda; Rosaura Ruiz Gutiérrez, ex secretaria de Educación en el Gobierno capitalino y la lingüista Violeta Vázquez.