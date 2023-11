Preocupa a Cuauhtémoc Cárdenas crimen organizado en campañas electorales

Uno de los riesgos que le preocupan al ex candidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, durante la elección del 2024 es la intervención de los grupos de la delincuencia en las campañas y en consecuencia las desestabilice; en lo político considera que será tranquilo y en paz.

Inserto: “Yo quiero pensar que vamos a tener un proceso tranquilo, un proceso en donde no tengamos sobresaltos, donde no haya irregularidades, salvo algunas podrá haberlas, sólo tengo una preocupación y esa preocupación es la presencia que hemos visto en elecciones anteriores, la presencia del crimen organizado, sí me preocupa que tengamos o estemos frente a la posibilidad de intromisiones del crimen organizado como lo hemos visto en distintos estados de la República en sus últimas elecciones locales”.

Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro también mencionó que otros de los temas que se deben atender es el de la migración, sus causas y el origen, así como la presencia de la delincuencia en este fenómeno.