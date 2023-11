El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), que el pasado domingo le impidió inaugurar el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) de la Montaña, en Tlapa, Guerrero, en realidad buscaba provocar para generar un zafarrancho y acusar de represión a su Gobierno.

Dijo que más que plantear sus demandas y buscar el diálogo ese grupo radical pero conservador vinculado a la CNTE con la que lleva buena relación, tenía el propósito de hacer ver a su Gobierno como represor, por lo que prefirió dar marcha atrás y evitó confrontar a los inconformes y no asistir a la inauguración de dicho centro de atención infantil.

“Iban a provocar y me pueden decir, que son de izquierda, yo creo que no, más bien son conservadores, pero yo a los extremistas los respeto, pero creo que no están a favor de la transformación, es más no hay que generalizar, porque no es toda la Coordinadora, es que hay grupos muy manipulados, muy penetrados por el conservadurismo”.

Es más, acusó al exgobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo de azuzar a dicho grupo para provocar un choque, pues dicho ex mandatario priista busca ser senador y hacerse notar.

Señalo que él tiene más de 40 años de luchar por las mejores causas, pero siempre lo ha hecho de manera pacífica sin violencia, como pretendían esos provocadores.

“Entonces llevamos años evadiendo el acoso de provocadores, sí están vinculados al que fue gobernador de Guerrero y al presidente municipal de Tlapa, que estuvieron a favor de una candidata para Acapulco, o en Coyuca y son los que sostienen que no estamos haciendo nada en Acapulco, porque seguramente el señor Astudillo quiere ser senador o algo por el estilo”.

López Obrador aseguró que su administración es la que más ha incrementado los salarios del magisterio, por lo que no había razón para la protesta. Dijo que esos grupos radicales buscaban la provocación, pero no se les hizo, ni se les va a hacer.