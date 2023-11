AMLO rechaza postura de ministros en torno a elección por voto popular

El presidente López Obrador cuestionó el rechazo de algunos ministros de la Suprema Corte, a su propuesta de elegir mediante voto democrático a los ministros de la Corte.

Claro que se requieren requisitos para ser ministros pues quien sea electo que los cumpla y ya. Solo es cosa de poner los requisitos para ocupar dicho cargo y que la gente decida, como ocurre con la elección del Presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales.

Dijo que al parecer les cuesta mucho trabajo a varios sectores del país, entender que en la democracia el pueblo es el que decide, el que manda y no solo una élite oligárquica.

"Cómo no se va a poder elegir a jueces, magistrados y ministros, hay que poner ciertos requisitos hasta de edad, desde luego no tener antecedentes penales y otros requisitos y ya se elige. Eso que plantean los actuales ministros, pues, claro que tienen derecho a dar su punto de vista, pero les cuesta mucho a ciertos sectores de nuestra sociedad entender que el pueblo es el que manda y no puede haber un sistema político dominado por una élite".

Así respondió el jefe del Ejecutivo federal luego que los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Rios -Farjat y Loretta Ortiz, por cierto ambas ministras propuestas por él, expresaron su rechazo a la elección por voto popular de los impartidores de justicia.

López Obrador señaló que si el pueblo no puede elegir a los ministros , pues tampoco podría votar por otros cargos, parecería que sólo podría hacerlo un grupo de notables.

"Si a esas vamos, no se podría elegir al Presidente de México, porque se requiere un perfil especial y eso llevaría a que fuese electo por un consejo de sabiondos, de un consejo supremo de eminencias y no el pueblo. O que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada".

Dijo que para que se elijan a los ministros, magistrados y jueces se requiere una reforma constitucional para acabar con la corrupción que impera en el Poder Judicial.

López Obrador sostuvo que el pueblo siempre tiene un instinto certero y sabe que el sistema político no puede estar dominado por una élite. "Yo siempre he peleado por que se le dé el lugar que corresponde al pueblo", remarcó el tabasqueño.