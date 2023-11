Va gobierno de la 4T contra las máquinas tragamonedas

Este jueves el Poder Ejecutivo Federal (PEF) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto mediante el cual el gobierno federal no otorgará nuevos permisos a establecimientos de máquinas tragamonedas de juegos de azar, y aunque a los que tengan permiso vigente se les respetará hasta su término, éste ya no se les renovará.

Mediante este nuevo ordenamiento, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, prevé una reducción de los años de permiso que otorgará el Gobierno Federal para el funcionamiento de estos establecimientos.

“A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, no se otorgarán nuevos permisos para la apertura de establecimientos diversos a las hipótesis previstas en el presente reglamento. Los permisos de establecimientos que se encuentren en funcionamiento actualmente que incluyan actividades no consideradas en el presente Decreto se respetarán en sus términos, siempre que no excedan la vigencia prevista en el artículo 33, fracción I, de este Reglamento. De exceder este plazo, la vigencia del permiso se entenderá de quince años improrrogables, contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. No se otorgarán prórrogas de permisos relacionados con actividades diversas a las señaladas al presente Decreto”, señala el documento.