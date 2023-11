Diputados aprobarán prohibir la maternidad subrogada en México

El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados informó que, en este periodo de sesiones, se aprobará una reforma a la Constitución para prohibir los vientres de alquiler o maternidad subrogada.

La vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavés, integrante de este grupo de mujeres de todos los partidos políticos, resaltó que la mercantilización humana y los vientres de alquiler, que impera en algunas naciones y zonas de nuestro país debe frenarse a través de una reforma constitucional completamente consensuado por todo el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva.

“Y a mí me da mucho gusto que hayamos tenido de consenso una reforma constitucional que le va ayudar mucho a México a no ser visto como un país en el que se puede traficar con seres humanos, esto lo digo por la maternidad subrogada, que tiene toda una discusión en lo particular ese tema. Pero lo que nosotros vamos a dejar claro en la Constitución es que nadie puede mercantilizar un cuerpo humano, eso es lo que vamos a delinear en una iniciativa”.

Incluso, se prevé que esta iniciativa que forma parte de un paquete de reformas en favor de la mujer sea aprobada en este periodo de sesiones.

“De hecho la queremos presentar la próxima semana para que nos dé tiempo para entregársela al Senado sin que la agarre con tanta dificultad y yo creo que es un tema que va a consensuar y tendrá mucho eco. Yo creo que nadie en sus cinco sentidos estaría de acuerdo que haya mercantilización de los cuerpos humanos”.

Sobre este tema de los llamados vientres de alquiler, la diputada del PRI, Blanca Alcal, remarcó que la idea es prohibirlos desde la Constitución, porque de lo contrario se condena a las mujeres a esta forma de esclavitud.

Explicó que este mercado se realizaba en Ucrania, pero con la guerra se trasladó a México y ahora se tiene el turismo no sólo sexual, sino el de vientres de alquiler para reproducción humana en nuestro país.