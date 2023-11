AMLO anuncia que carretera a Acapulco no aumentará su costo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incremento del 3% que registraron las tarifas de autopistas y puentes es por el ajuste a la inflación, e incluso, es una cantidad menor.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, fue cuestionado si dicho incremento no afectará más a la región de Acapulco, Guerrero, por las pérdidas económicas que dejó el paso del huracán Otis, a lo que el mandatario respondió que el aumento no tocará los caminos a esa región.

“No Acapulco no, ya lo dijimos, incluso el incremento es, me dicen, es 3% es menos que la inflación, lo que pasa es que ustedes, no tú sino los dueños de las estaciones de radio en las que trabajas, están molestos con nosotros, entonces nada de lo que hacemos les gusta, pero tienen el derecho de manifestarlo, somos libres… 3% sí, pero no entra Acapulco”.