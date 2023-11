En proceso electoral ‘lo mejor es lo peor que se va a poner’: AMLO

Al afirmar que se mantendrá la libertad de expresión, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado de alerta a la población, el “mucho ojo” ante información que pueda resultar falsa y que será en contra de su administración.

Previo a la presentación de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, el Primer Mandatario pidió a la gente estar muy atenta de lo que se publica en los medios de comunicación, y aunque dijo, no se pedirá el despido de nadie ni habrá censura, recordó que el próximo lunes iniciarán las pre campañas rumbo a los comicios de 2024 por lo que los ataques se intensificarán.

“Viene la temporada electoral el día 20 de noviembre, el lunes, día de la Revolución, del aniversario del inicio de la Revolución, empiezan las pre campañas y entonces van a haber muchísimas cosas, por eso decirle a la gente mucho ojo, si de por si hay que estar pendientes y actuar de manera precavida ahora más, porque como dirían en Tabasco y lo mejor es lo peor que se va a poner”.

López Obrador insistió que hay medios de comunicación al servicio de quienes se sentían dueños del país y se beneficiaban con actos corruptos a cambio de favores económicos cuantiosos a pesar de convertir en “deporte nacional” el mentarle la madre.

“Prohibida la censura, si estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional que me mienten la madre, no va a haber denuncia para nadie, ningún perseguido, no vamos, por ejemplo, a los reporteros de los medios, a la reportera de Televisa que dio la noticia de los 300 muertos, o en Azteca no vamos a pedir, quítenlos, no”.

El Jefe del Ejecutivo Federal no se peleará ni con los periodistas o representantes de los medios de comunicación; hasta el momento el propio Instituto Nacional Electoral ya no lo ha sancionado por manifestar sus opiniones.