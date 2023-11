El Festival Vive Latino tiene nueva sede, esto es lo que sabemos

Uno de los festivales de música más esperados en México, Vive Latino cambiará de sede para su edición de 2024 ya no se realizará en el Foro Sol.

Mediante redes sociales fue que se hizo el anuncio, en 2024 se marca una nueva historia, las bandas tocarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La historia se escribe aquí, esto recién comienza. 🔉⚡️#VL24



16 y 17 de marzo

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez@amazonmex pic.twitter.com/dJHdTd1FYg — Vive Latino (@vivelatino) November 10, 2023

“La historia se escribe aquí, esto recién comienza. #VL24 16 y 17 de marzo. Autódromo Hermanos Rodríguez”, es el mensaje que se difundió en redes sociales, acompañado de una imagen del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

Año con año los fanáticos se mantienen al tanto de lo que se dice sobre el festival, pues la información se dice "a cuenta gotas". En septiembre se anunciaron las fechas: 16 y 17 de marzo de 2024, solo eso.

No se sabe si a manera de sarcasmo, pero demostraron que no importan los comentarios, siempre tienen casa llena y a los fans al tanto de quién estará, mediante un video:

¿Cómo asistir al Vive Latino?

Aún no hay fechas, no hay costos ni bandas invitadas que estén anunciadas, todo se mantiene sujeto y oculto en un póster que aún no ve la luz. Lo que se sabe es que una importante marca será su nueva patrocinadora, Amazon.

Los fans ya están haciendo sus peticiones esperando lleven a bandas que les gustaría escuchar, como: Belanova, El Recodo, Justice, Alvarito Díaz, Caifanes, Maná y hasta Pearl Jam.

Los estimados en costos pueden ser los de este año aunque un poco más caros.