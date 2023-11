Elena Poniatowska recibe por cuarta ocasión el Premio Carlos Fuentes

Considerada como un referente indispensable no sólo de la literatura mexicana sino universal, a los 91 años de edad la escritora, periodista, y cronista Elena Poniatowska fue galardonada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023 reconocimiento que otorga la la UNAM y la Secretaría de Cultura del gobierno de México.

Durante la ceremonia de premiación que se realizó en el Palacio de Bellas Artes a dos días de lo que sería el cumpleaños número 95 del autor de la "Región Más Transparente" la prolífica escritora agradeció a los presentes por su asistencia y recordó algunos aspectos de su amigo Carlos Fuentes quien da nombre al galardón con el que fue reconocida y dijo del escritor que fue una persona muy alegre, vital y alerta de su generación.

"En los cincuentas Fuentes sobrevoló como un fuego de artificio y todas las luces cayeron sobre nuestra cabeza, Pérez Prado nos hacía bailar y Fuentes cantaba en el Salón México ´yo soy el Licuiricuim, yo soy el Mátalacachimba´, éramos buenos para el mambo y el Cha Cha Cha, Fuentes era el más vital, el más alerta, el más entregado de los jóvenes de nuestra generación", recordó con cierta nostalgia la galardonada.

Elena Poniatowska recordó también cómo durante su carrera periodística pudo subvertir estereotipos para oponerse a la literatura patriarcal y a las actitudes machistas, y dijo que este premio la hace muy feliz.

"Me inicié en el periodismo en 1953 y me iniciaba haciendo entrevistas con gente muy temerosa que me recibía con gusto porque en esa época había muy pocas mujeres en el periodismo entonces era Alfonso Reyes Octavio Paz pero también Mario Moreno Cantinflas que se medio enojó conmigo después de qué le caí de la patada", recordó en tono picaresco Elena Poniatowska.

Al tomar la palabra, la periodista Silvia Leums leyó unas palabras que en vida su fallecido esposo Carlos Fuentes le dedicó a su amiga la "princesa" Elena Poniatowska como en ese momento le llamó.

"Elena ha sido una gran amiga de Fuentes desde la juventud, y ha sido una amistad familiar; se disuelven las rigideces formales y aquí estamos acompañándote Elena en una fecha especial en un día único en el que se unen nuevamente los jóvenes Elena y Carlos", expresó la también periodista.

Por su amplia trayectoria y su aportación a las letras nacionales, la autora de "La Noche de Tlatelolco" es una autora muy leída en un país de pocos lectores a pesar de que sus textos han narrado mediante testimonios y ficción momentos capitales de la historia reciente de México, dijo en su alocución la Secretaria de Cultura del Gobierno de México Alejandra Frausto Guerrero, quien luego de expresar un mensaje de solidaridad con los damnificados de Guerrero, destacó que esta es la cuarta ocasión en que una mujer es distinguida con este galardón.

"Por cuarta ocasión consecutiva una mujer es reconocida con este galardón. Hoy reconocemos a una enorme figura de las letras un talento que jamás tendrá igual un corazón tan grande que la vida le dio un segundo apellido para recordarlo: Elena Poniatowska amor", expresó la encargada de la política cultural del país.

Al tomar la palabra Javier García Diego uno de los miembros del jurado, expresó que más que un reconocimiento la entrega de este premio a Elena Poniatowska es un acto de justicia.

"Otorgar el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español a Elena Poniatowska es un acto de justicia que el inescrutable destino hizo posible. El premio lleve el nombre de uno de nuestros máximos escritores de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI y hoy venturosamente se entrega a uno de nuestras máximas escritoras durante el mismo periodo de tiempo", apuntó García Diego.

Por último la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján, destacó que desde que le fue otorgado el Premio Mazatlán de Literatura en 1971 y hasta la medalla Belisario Domínguez otorgada por el Senado de la República el pasado 19 de abril, la prolífica escritora no ha parado en recibir y merecer premios en reconocimiento a su quehacer literario.

El jurado estuvo integrado por Concepción Company, Javier Garcíadiego, Luis García Montero, Reneé Acosta y Margo Glantz quienes decidieron otorgar este galardón a Poniatowka por votación unánime.

La autora recibirá el equivalente a 125 mil dólares estadounidenses, un diploma y una escultura diseñada por el artista visual Vicente Rojo

Así una vez más a Elena Poniatowska le tocó bailar con Carlos Fuentes.