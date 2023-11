Nuevas estafas telefónicas clonan tu voz con Inteligencia Artificial

La tecnología está siendo utilizada con fines que no deberían ser, con inteligencia artificial (IA) se están realizando llamadas en las que se imitan las voces de personas conocidas para estafar al destinatario.

La dinámica que durante años se ha popularizado de "tenemos secuestrado a tu familiar" continúa pero de una manera más compleja, pues si antes dudabas de si era la voz de algún conocido o no, ahora podrías asegurar que sí es.

¿Es tu familiar pero no es tu familiar?

Mediante una prueba de tu voz se genera un audio falso que es utilizado alterando "el texto" que se dirá, todo mediante una falsificación profunda. ¿cómo consiguen tu voz? muy fácil, basta con contestar una llamada para que quede registrada en algún servidor y de ella puedan alterar lo que dices pero tomando la nota de tu timbre y tono personal.

Una vez que se tiene el audio editado se procede a marcar a la víctima, el estafador intenta establecer una demanda incondicional y lograr que la víctima pague el rescate rápido antes de notar que está siendo engañada.

Cada que recibas alguna llamada que indique spam o no la reconozcas será mejor evitar responderla o regresarla, porque si no conoces el número y lo remarcas siendo un call center no podrán contestar.

Evita caer en fraudes

No caigas fácilmente, existe un software que se puede usar para identificar las falsificaciones y que crea una representación visual del audio llamada espectrograma. Si no estás seguro de que sea tu familiar intenta comunicarte al momento para descartar que se encuentre en peligro.