Pleno de Cámara de Diputados aprueba en lo general Presupuesto 2024

Este lunes arrancó la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 en la Cámara de Diputados que contempla recortes por 13 mil millones de pesos a lo solicitado por el Poder Judicial, incluido el Tribunal Electoral, más otros tijeretazos al INE, INAI, Cofece y otros órganos autónomos.

El Presupuesto ya fue aprobado en lo general con 262 votos a favor, 2016 en contra del PRI, PAN, PRD y MC y una abstención.

Pero falta la discusión en lo particular la cual comenzará este martes y se espera una sesión maratónica que podría culminar el próximo viernes pues se presentarán cerca de 3 mil reservas, es decir, 3 mil propuestas de modificación del proyecto original, subirán a tribuna cerca de 500 oradores, 150 por día.

Será una jornada larguísima en la que se decretarán varios recesos, por ejemplo, este martes la sesión se reanudará a las diez de la mañana y se decretará un receso a las diez de la noche, lo mismo ocurrirá el miércoles. Continuará el jueves, pero ese día no habrá receso por lo que probablemente terminará el viernes ya con el gasto aprobado por completo.

Por lo pronto, en el debate el bloque opositor se centró en la falta de recursos para los damnificados del huracán Otis, y es que en el Presupuesto no aparece ningún rubro dedicado a los afectados de Guerrero, por ello los legisladores del PRI, PAN y PRD insistieron sin éxito en que se reasigne una partida especial para la reconstrucción de Acapulco.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Erasmo González, presentó ante el pleno el dictamen de lo que será el gasto público por 9 billones 66 mil pesos, que representa un incremento del 4.2 por ciento con respecto al ejercido durante el 2023.

El morenista adelantó que el Presupuesto podría sufrir algunos cambios e incluir ahí recursos para los damnificados.

Dijo que este presupuesto privilegia el gasto social del gobierno federal, a fin de reducir la pobreza y la marginación.

Pero el diputado del PAN Jorge Romero insistió que resulta inaudito que no se destinen recursos a los damnificados de Acapulco, ni a las personas que carecen de seguridad social, que no se apoye tampoco al campo o las mujeres.

No obstante, se comprometió a que el PAN vote a favor del Presupuesto si se destina una buena cantidad a Guerrero como se rumora.

Los legisladores del PAN acusaron que Morena prepara un supuesto fondo de infraestructura, que se sacó de la manga, un fondo por 7 mil millones de pesos, los mismos que recortaron a estados y municipios, es una bolsa que no tiene estructura programática, que no tiene reglas de operación y que es electorero para el pago de moches en el proceso electoral y que aparentemente van a presentar como apoyo para Guerrero.

Y quien se lanzó con todo fue la priista Carolina Viggiano, quien demandó a los diputados morenistas reivindicarse y dejar de obedecer a ciegas a López Obrador y realmente aprobar un Presupuesto que apoye a los que menos tienen y los damnificados de Guerrero.

“Hoy es importante que no solo le muevan una coma, sino que muevan los ceros del Presupuesto. Que no vengan aquí a repetir frases huecas como esa de que primero los pobres, si fueran primero los pobres, Acapulco y Guerrero estarían en primer lugar de este Presupuesto y no está siendo así, pido a la mayoría de esta Cámara voten a favor de México y no a favor de una instrucción desde Palacio Nacional”.