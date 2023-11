La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lia Limón entregó en el Congreso de la Ciudad de México el aviso para ausentarse del cargo por 15 días.

“Este aviso no necesita ser votado, así que no me van a detener”, dijo después de hacer entrega.

La semana pasada la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso rechazaron darle licencia a Limón por un periodo de 30 días.