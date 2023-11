Familiares de desaparecidos de Veracruz toman Palacio de Gobierno

Integrantes de 30 colectivos de familiares de personas desaparecidas en el estado de Veracruz, tomaron el Palacio de Gobierno y el centro de la ciudad de Xalapa para exigir al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que se reanuden las mesas de trabajo de la comisión interinstitucional.

Alrededor de unas 300 personas tomaron la avenida Enriquez, así como las diferentes entradas y salidas del Palacio de Gobierno, impidiendo la entrada de trabajadores y salida de personas que ya estaban adentro del edificio.

Reclamaron al mandatario, quien actualmente se encuentra en el estado de Oaxaca, que las instituciones encargadas de la búsqueda de desaparecidos y atención a las víctimas indirectas tomen en cuenta que la estrategia de austeridad de su gobierno, lejos de beneficiar a quienes buscan a sus desaparecidos ha entorpecido el trabajo.

"Queremos tener una mesa de trabajo con las autoridades, queremos a la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno, Comisión de Búsqueda, Comisión de Víctimas y al gobernador. Si vamos a entrar, vamos a entrar dos por colectivo, no uno como exige el gobierno. Somos 30 colectivos, más los independientes".

Ante la información de que Cuitláhuac García Jiménez se encontraba en Oaxaca, aseguraron que ellos no tienen prisa y podrán esperarlo hasta que regrese.

Los manifestantes con consignas como "no somos uno, no somos 10, pinche gobierno, cuentanos bien", "hijo escucha, tu madre está en la lucha", se mantuvieron en la posición de no liberar el centro de Xalapa hasta que no resolvieran los pendientes que se tienen.

Entre dichos pendientes se encuentra el reconocimiento de cuerpos de larga data, avance en las carpetas de investigación, mayores recursos para los procesos de búsqueda.