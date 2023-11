Juez actuó por consigna para dar prisión domiciliaria a Murillo Karam: AMLO

Como muy rara calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la resolución del juez un juez federal que concedió la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República (PGR), por motivos de salud en el proceso penal que enfrenta por el caso Ayotzinapa.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario comentó que si bien Murillo Karam no se irá de inmediato a su casa porque tiene en curso un segundo proceso penal, sí dijo, fue claro que hubo consigna.

"Fue muy raro porque se suponía que no había servicio, que estaban cerrados los juzgados incluso el juez que resuelve, no es el titular, es el sábado o sea un clásico sabadazo y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación, siempre hay un plazo de 48 horas y creo que dieron un plazo de dos horas y media sin embargo asistió la Fiscalía. No sé cómo, es suerte".

López Obrador incluso mencionó que pedirá acceso a la grabación de la audiencia que tuvo duración de más de siete horas.

"Y el juez, de acuerdo al informe que tengo, sí actuó por consigna porque se dedicó a hablar mal de mí, nada más estoy pidiendo formalmente la grabación. Se dedicó a decir que el poder judicial estaba por encima del Ejecutivo, que ya no era el tiempo que los trataban con látigos y que ellos tenían más poder que nadie, que él podía hacer lo que quisiera y que además nosotros no estábamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de aclarar el caso de Ayotzinapa".

El Jefe del Ejecutivo mencionó que será la Fiscalía General de la República la que decidirá si apela o no la prisión domiciliaria dictada. Al insistir que el caso ha sido muy raro por la complicidad y el llamado pacto de silencio, indicó que avanza la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón.

"Sí, se está avanzando muy lentamente más ahora por la situación que hay en Israel y Gaza se está complicando más pero nosotros vamos a continuar insistiendo que se lleve a cabo la extradición he escrito a dos ministros de Israel sobre lo mismo, ha habido respuesta en el sentido que van a cooperar, que van a ayudar pero por ahora no se ha logrado, pero la verdad siempre se abre paso, vamos a llegar a conocer todo".

Recordó que en el caso de Murillo Karam recibió apoyo de la propia Fiscalía General, así como de la Especial en el caso e incluso de integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y representantes de derechos humanos a pesar de la invención que dijo, se dio de la llamada verdad histórica y a pesar de todo lamentó buscaron evitar su detención.