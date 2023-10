Alerta de Fraude: Falsificación de monedas de 10 pesos en México

En México y otras regiones del mundo, el mercado negro de falsificación de dinero es una realidad, y en nuestro país, los delincuentes no se limitan a billetes de diversas denominaciones. Recientemente, se han revelado testimonios de personas que recibieron monedas falsas, fabricadas por delincuentes con la intención de obtener beneficios económicos ilícitos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios (Condusef) ha proporcionado información crucial a la ciudadanía sobre la identificación de monedas falsas, incluyendo las de 10 pesos. ¿Cómo puedes saber si te dieron una moneda falsa?

Según la Condusef, hay dos pasos sencillos que pueden evitar que tengas en tus manos una moneda falsa, que probablemente ha pasado por varias personas en todo México.

Las autoridades mexicanas destacan los siguientes puntos a tener en cuenta:

Tócala:

La Condusef explica que las monedas compuestas por dos metales diferentes, como las de 1, 5 y 10 pesos, están ensambladas a la perfección, por lo que no debería sentirse un borde entre la unión de la moneda. Además, el canto o borde de la moneda puede ser liso, con ranuras paralelas o una combinación de ambas. Sin embargo, si presenta rebabas u otras irregularidades, podría tratarse de un metal falso.

Mírala:

Las autoridades mexicanas indican que simplemente observar la moneda puede salvarte de tener una falsa, ya que el color de estas es único y no cambia a lo largo de la vida de la moneda. La Condusef agrega que las monedas de México no tienen recubrimiento ni chapa metálica, por lo que no deberían decolorarse.

¿Te dieron una moneda y dudas de su autenticidad? Aprende a reconocer una moneda verdadera y una falsa con las siguientes recomendaciones. pic.twitter.com/ydP8Jy3OaP — CONDUSEF (@CondusefMX) November 17, 2019

Es importante destacar que las autoridades mexicanas subrayan que lo único que puede sucederles a las monedas de nuestro país es experimentar un desgaste natural de manera irregular. Por lo tanto, si tienes una moneda descolorida de manera uniforme, podrías encontrarte frente a una falsificación de dinero en la República Mexicana. ¡Mantente alerta!