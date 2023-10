GP México 2023: Cómo evitar fraudes en boletos y acceder sin contratiempos

Si eres uno de los afortunados que disfrutará del Gran Premio de Ciudad de México este fin de semana, entonces esta información será de tu interés porque te contaremos todos los detalles sobre los accesos y algunos tips para evitar estafas con tus boletos.

La mayoría de los boletos para asistir al evento de la F1 ya están agotados y los precios rondaron entre los 3 mil 500 pesos y los 29 mil. Mientras que los boletos más elevados fueron los del Paddock Club, con un precio de 128 mil pesos, los cuales incluyen una suite, barra internacional y alimentos, estacionamiento lanyard, wifi y un recorrido en el Pit Lane donde los asistentes tendrán la oportunidad de ver a los pilotos o personalidades de la F1.

Consejos para acceder al GP de México 2023 y evitar estafa en boletos

Si ya tienes tu boleto para ver correr a Checo Pérez o a tu corredor preferido, será importante que identifiques qué grada, zona y en qué puerta están tus asientos para ingresar por el acceso correcto, ya que las zonas dentro del recinto no están conectadas entre sí.

Está de más mencionarlo, pero, no olvides revisar la leyenda que indica tu boleto sobre el día del evento al que pertenece: viernes, sábado o domingo, para evitar confusiones, ya que si te llegas a equivocar en el día de tu boleto, simplemente no tendrás acceso.

Para evitar estafadores respecto a los boletos, lo recomendable es que no adquieras tickets fuera de las plataformas oficiales de venta, así que evita comprar en grupos de redes sociales, páginas de reventa de boletos y en las afueras del recinto, ya que corres con el riesgo de que los boletos sean falsos o duplicados y no podrás ingresar al evento.

También te recomendamos no compartir fotos de tus tickets en redes sociales o al menos no lo hagas mostrando el código de barras y antes de acceder al Autódromo Hermanos Rodríguez, no permitas que personas que no son las autorizadas de seguridad en la entrada los manipule.