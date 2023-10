Garantiza Hacienda recursos para emergencia en Acapulco

Al inaugurar las actividades presenciales de la Semana Nacional de Educación Financiera que organiza la CONDUSEF, el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio González, se solidarizó al unísono con quienes le antecedieron en la palabra para mandar un mensaje a los damnificados por el paso del huracán "Otis", donde destacó que la dependencia siempre han mantenido la estrategia de financiamiento para hacer frente a este tipo de eventualidades.

"Y reiterar que en a Secretaría de Hacienda mantenemos y siempre hemos mantenido cada año la estrategia de financiamiento para cubrir este tipo de eventualidades; el seguro paramétric, bonos catastróficos que con muy probable con muy alta probabilidad semana se van a activar adicional a las líneas previsorias presupuestales para atender este tipo de desastres, el financiamiento lo tenemos en en en la tesorería y obviamente se realizará, se utilizará para enfrentar la contingencia que estamos viviendo en Guerrero", aseguró el subsecretario de Hacienda.

En su oportunidad el titular de la CONDUSEF Óscar Rosado Jimènez señaló que es en el sector de los jóvenes donde se ha incrementado el interés por las finanzas personales, esto se origina dijo debido al control patriarcal que se ejerce en las familias como un mecanismo de control.

"Las mujeres deben acercarse al tema de las finanzas personales y conocer su manejo porque les da poder, porque es la libertad personal y porque es un tema que en caso de violencia intrafamiliar puede ser un tema de vida o muerte; no me estoy poniendo trágico el principal mecanismo de control patriarcal es el económico la violencia económica genera violencia intrafamiliar", lamentó el titular de la CONDUSEF.

Rosado Jiménez agregó que por ello el tema del dinero no debe verse como un tema de ambición personal.

"O sea el acercamiento que se tenga con el dinero debe verse como un tema de construcción y plataforma de vida no, es un tema de procesos de acumulación ni un tema de codicia deportada ni un tema de ambición, si no es un tema que tiene que ver con gestión de un recurso escaso en la mayoría de nuestras historias que debe ser administrado de la mejor manera", expuso el titular de CONDUSEF.

Anunció que durante el BUEN FIN el INEGI levantarán una encuesta para conocer la salud financiera de los mexicanos.

"Queremos medir el grado de estrés financiero de las mexicanas y los mexicanos desde el 25 de septiembre hasta el viernes previo al buen fin vamos a levantar va a levantar el Inegi la primera encuesta nacional de salud financiera en 22,500 hogares, está financiada por la CONDUSEF y en el verano en Mayo vamos a tener los datos preliminares que nos va a dar la doctora Graciela la directora del Inegi", anunció Rosado Jimènez.

En su oportunidad, el Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) Julio Carranza Bolívar, señaló que debe haber una educación financiera que responda a las necesidades de la población.

"Para lograr este impacto es fundamental que todos los esfuerzos y programas educación financiera respondan a las necesidades de la población deben ser prácticos deben ser sencillos atractivos útiles y oportunos en la banca estamos convencidos de qué más educación financiera es mayor inclusión y una mejor toma de decisiones por ello durante los últimos dos años los bancos invertimos 200 millones de pesos en iniciativas de educación financiera logrando más de 100 millones de impactos entre la población", apuntó el Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Por su parte la subgobernadora del Banco de Mèxico Galia Borja Gómez, quien antes de tomar la palabra aclaró que si estaba presente en el evento no era a nombre de la junte de gobierno del banco central sino a título personal, se solidarizó con los damnificados de Acapulco.

"Me es importante puntualizar que mi participación en este evento es exclusivamente a título personal y no representa la opinión de la junta de gobierno del banco de México ni a la institución. En estos días vale la pena tener presente que la educación financiera es muy importante pero las cosas más valiosas de nuestra vida no se compra en Acapulco representa mucho para el gremio bancario y creo hablar por todos cuando expreso la solidaridad con nuestro querido puerto por lo que está pasando en estos momentos muy difíciles y esperemos una pronta reconstrucción", señaló la Subgobernadora del Banco Central.

En su turno la Secretaria de Educación Pública Leticia Ramirez Amaya secundó a la Subgobernadora del Banco central.

"Permítanme coincidir con lo último que dijo la doctora Galia acerca de lo que está sucediendo en el Estado de Guerrero y que los habitantes de este hermoso Estado y particularmente del municipio de Acapulco Acapulco sepan que cuentan con la solidaridad no sólo de los que estamos aquí sino del pueblo mexicano y de las instituciones del gobierno de la República habrá que demostrar nuestra solidaridad como lo hemos hecho siempre cuando alguien de nuestro de nuestra familia de nuestro barrio de nuestro pueblo no necesita están ya los centros de acopio y le estaremos trabajando con la Secretaría de Marina con la Secretaría de la defensa nacional con la Cruz Roja para que le lleguen lo antes posible el apoyo para el pueblo de Guerrero muchas es de fuerza mucha fortaleza y cuentan con nuestra solidaridad", expresó la titular de la SEP.