Consulta si tu automóvil está autorizado para circular este miércoles 25 de octubre. Por ley los ciudadanos de la Megalópolis, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, deben respetar el Hoy No Circula, en especial si no cuentan con holograma 0 o doble cero.

De no ser así, las multas por faltar al programa ambiental van de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Clima en CDMX - 25 de octubre 2023

Toma en cuenta que probablemente a lo largo del día haya lluvias debido a los estragos del huracán Otis, el cuál golpeó con fuerza las costas de Acapulco la madrugada de este miércoles, así que sé precavido a la hora de manejar y no olvides cargar con tu paraguas, ya que el día permanecerá nublado y lluvioso. Según los pronósticos, el clima para la capital alcanzará una temperatura máxima de 20 centígrados.

Carros que no circulan este miércoles

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los carros que no circulan este 25 de octubre 2023 son los siguientes:

Automóviles con engomado color rojo

Placas con terminación 3 y 4

Holograma 1 y 2

Vehículos que pueden circular el miércoles

Los vehículos que no tienen ningún tipo de restricción para transitar este miércoles son:

Hologramas 0 y 00

Motocicletas

Taxis

Automóviles eléctrico e híbridos

Automóviles conducidos por personal de salud

El horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

Te puede interesar:

Huracán Otis azotó Acapulco con categoría 5; Daños son incontables |VIDEOS

Prohiben la venta de animales en mercados y puestos ambulantes