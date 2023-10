Uriel Carmona niega haber amenazado a Claudia Sheinbaum

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, rechazó haber amenazado a ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como lo aseguró el miércoles durante su gira en esta entidad.

El polémico funcionario reapareció en la escena pública por la conmemoración del Día del Ministerio Público, pues se había mantenido lejos de los reflectores desde su salida del penal del Altiplano el pasado 22 de septiembre, y de la presentación de su informe de actividades en el congreso estatal.

Carmona Gándara, negó las versiones de la coordinadora nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación sobre las supuestas amenazas por haberlo acusado del feminicidio de Ariadna Fernanda; incluso dijo que ni se enteró de esas declaraciones.

"No tuve oportunidad de saberlo, por supuesto que no es el caso, no tengo yo por qué hacer una declaración de ese tipo".