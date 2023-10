Presentarán recurso de inconstitucionalidad por extinción de fideicomisos

El coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, ratificó que su partido y en general la oposición, presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial equivalentes a un monto cercano a los 15 mil millones de pesos y que afectará los derechos adquirido de los trabajadores de dicha instancia de poder.

No se puede refutar que la mayoría votó a favor de la eliminación de esos fideicomisos, pero si se puede judicializar, por lo que una vez que concluya el trámite legislativo en el Senado se presentará la impugnación, que seguramente se traducirá en miles de amparos de los propios trabajadores del Poder Judicial, incluso, podría ser un amparo colectivo.

“Lo que no podemos hacer, ni vamos a hacer, estando yo en la presidencia de la Jucopo, nos puede no gustar el contenido de la reforma que extinga los fideicomisos, pero no podemos bloquear su debate ni tampoco impedir, pero sí y se lo explicamos a los trabajadores que van a contar con nuestra acción de inconstitucionalidad y con toda la asesoría. Y creo que va a acabar siendo más que miles de amparos, un gran amparo colectivo”.