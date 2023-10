El gobierno ha realizado más obras y gastado 30% menos que otros sexenios

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, presumió que esta administración ha demostrado que con austeridad se puede hacer más y mejores obras que en el pasado.

“Hemos dado un giro de 180 grados al rumbo que tenía la Sedatu, en menos de cinco años se ha hecho más que todo lo realizado en el sexenio anterior. El pasado nos dejó miles de casas abandonadas, cuartos rosas que no se construyeron y supuestos apoyo para reconstrucción que nunca llegaron, instrumentos de planeación que nunca se hicieron, no hay duda que instituciones claves para el desarrollo del país fueron desvirtuadas en favor de intereses perversos, en contraste el trabajo de la 4T está en el territorio y la gente puede dar testimonio de ello”.

Al comparecer ante diputados con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el funcionario aseguró que esta administración gastará 30% menos en obras de beneficio social respecto al sexenio anterior.

“Ya podemos estimar que el momento que se va a destinar en este sexenio será 30 por ciento menos al del sexenio pasado, hemos demostrado que se puede hacer más con menos, que la austeridad funciona, que no es otra cosa que el ejercicio racional y honesto del dinero público. Los resultados nos respaldan, hay más de mil espacios públicos de calidad que benefician a casi once millones de personas, estos espacios han recibido más de 150 premios nacionales e internacionales”.

Los legisladores de oposición refutaron las cifras y cuestionaron su veracidad, incluso, el diputado del PRI, Alan Castellanos, subrayó que de las obras de beneficios social que presumió el funcionario, en su mayoría presenta deficiencias como las detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Las denuncias vienen directamente de la ciudadanía afectada y otras observadas por la Auditoría Superior de la Federación y las principales observaciones son falta de presupuesto base, deficiencias en las funciones de la residencia de obra, intereses financieros, pago por servicios no prestados y pagos en exceso. Señor secretario, no cabe duda que dejará un legado manchado de corrupción, mentiras y de no resultados para los mexicanos”.