Eran unos traidores: Rubén Moreira sobre los militantes del PRI expulsados

El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira justificó la expulsión de distinguidos militantes de su partido, a quienes tildó de traidores.

Los expulsados fueron unos malagradecidos porque el PRI les dio todo, y ahora lo traicionan apoyando a otras fuerzas políticas, como el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la también ex Secretaria de Estado, Claudia Ruiz Massieu, los exgobernadores del Estados de México Eruviel Ávila y de Hidalgo, Omar Fayad o el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, entre otros.

“Una buena parte de ellos se han manifestado en favor de otras corrientes políticas, por lo tanto, es inaceptable que estén dentro del partido. Sería inaceptable que alguien que ha decidido formar parte de otro grupo parlamentario, pues esté con nosotros”.

“Entonces, se fueron porque quisieron, y se les expulsó en un procedimiento transparente, ahora, el que no quiera estar en el PRI, no tiene por qué traicionarlo, como fue el caso de Jorge Carlos, que un día antes fue omiso en votaciones y no avisó a la dirigencia nacional”.

Rubén Moreira dijo que la expulsión de estos senadores no mengua la fuerza del PRI, tampoco es una advertencia para nadie, sino simplemente el mensaje es que los traidores no caben en ningún partido político ni en ningún lugar.

“Es una consecuencia de jugar con el enemigo. El que traiciona, el que decide irse a otro lugar, será expulsado. No es que sea una advertencia, pero aquel militante de cualquier partido que ayude a sus adversarios, pues está traicionando”.

El líder del tricolor en San Lázaro sostuvo que la decisión de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI de expulsar a algunos de sus militantes es básicamente por haber faltado a la lealtad partidista, la nula participación activa sobre todo en las campañas y el cambio de orientación ideológica.

Y que la votación de los cerca de 600 integrantes del Consejo Político Nacional fue por unanimidad.