Expulsan del PRI a Osorio Chong y Ruiz Massieu

El Consejo Político Nacional del PRI confirmó la expulsión del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la ex secretaria de Relaciones Internacionales, Claudia Ruiz Massieu; el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien recientemente se cambió a la bancada de Morena; así como la senadora Nuvia Mayorga, quien también se cambió a la bancada del Partido Verde, entre otros.

Este jueves durante la LXVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional, se aprobaron diferentes acuerdos, entre ellos, retirar la militancia a los senadores que ya habían dejado el partido.

Celebramos la LXVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional de nuestro partido, en la que aprobamos diversos acuerdos para llegar fortalecidos al 2024.



En unidad y con estrategia, las y los priistas seguimos avanzando. pic.twitter.com/X4eVXXO1LE — PRI (@PRI_Nacional) October 6, 2023

Previamente los senadores y ex gobernadores ya habían anunciado su salida del PRI, algunos de ellos por tener diferencias con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Esta noche el máximo órgano de decisión del tricolor formalizó su expulsión.