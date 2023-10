A mí nunca me han dado línea: Ana Lilia Rivera

Desde el Ejecutivo Federal nunca me han llamado para darme línea, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera.

“Como senadora y como presidenta de la Mesa Directiva yo tengo quien me da línea: la Ley, la Constitución y los reglamentos internos del Congreso de la Unión y de la Cámara de Senadores. Como militante, como política fuera del Senado de la República, con firmeza, yo pertenezco, con honor y orgullo lo digo, a un movimiento de transformación en el que creo. Pero aquí soy una mujer que debe respetar la institucionalidad, y es a la que yo me debo y es la que yo obedezco”, dijo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca le ha hablado ni por teléfono.

“Además, les voy a decir, nunca el presidente a mí me ha llamado para darme línea. Nunca. Créanmelo”.

Lo anterior tras el escándalo en el que se vio envuelto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, de quien se filtró un audio en el que aseguraba que ya le habían dado línea para votar en contra de la terna propuesta por la Corte para llenar una vacante en el Tribunal Electoral.

También, Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, valora el envío de un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la resolución “pronta y prioritaria” de diversos asuntos que ha acumulado en años.

La Corte tiene asuntos pendientes como la constitucionalidad de la Ley de Austeridad Republicana o que los grandes empresarios como Ricardo Salinas Pliego paguen impuestos.

La senadora aseveró que no es justo que se haga un escarnio del Poder Legislativo por la falta de nombramientos de comisionados del INAI.

La senadora de Morena refirió que el Poder Legislativo y el Poder Judicial “tenemos asuntos que no hemos podido resolver y que no solamente es el caso del Senado, porque a veces pareciera que solo el asunto del INAI es el tema que nosotros tenemos aquí pendiente y que quien nos requiere el cumplimiento no mira como dice el dicho: debe de mirar la paja en el ojo ajeno y nos ver la viga que tiene atravesada”.