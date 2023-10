“Échenmela solita, sin sus millones de pesos, porque esto aún no empieza”, es la advertencia que lanzó Xóchitl Gálvez, tras minimizar la encuesta donde está a 30 puntos de distancia de Claudia Sheinbaum.

Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, aseguró que ella tiene otros datos y sus números le dicen que la ventaja sólo es de un dígito, además adelantó que “va a dar la madre de todas las batallas”.

“Así es que tranquilos, esto todavía no empieza, que me la echen sólita, que ya le quiten toda la nota que trae, todos los 'machuchones' que le metieron más de mil millones a su campaña y van a ver de que cuero salen más correas”, respondió.

La senadora panista aseveró que las encuestas no le preocupan: “haber, no me ha afectado, hubo una encuesta donde iba 50 puntos abajo, ahora voy 30, ya subí 20, faltan ocho meses, ella lleva cinco años de campaña, ella le ha metido cientos de millones de pesos, trae todo el apoyo del presidente”.

Señaló que la elección de junio del 2024 será una elección de ciudadanos y Palacio Nacional, “le urge que la gente crea que ya como le entregó el bastón de mando, ya que mande, porque ya el presidente se quiere ir”.

Reiteró: “esto todavía no empieza, esto tiene sus tiempos, el que ellos no respeten los tiempos, el que ellos estén robando el dinero público para pagar todo lo que tienen que pagar, su servidora no lo va a hacer”.

En otro tema, De motu proprio, Xóchitl Gálvez compareció ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para revisar el caso de su presunto plagio de tesis.

Dijo que está a la espera de la resolución que le den las autoridades universitarias.