Se suman 12 nuevos legisladores que buscan modificar el Presupuesto 2024

Diputados de Morena afines a Marcelo Ebrard, que conforman la agrupación “El Camino de México”, anunciaron la incorporación de 12 legisladores más a este grupo, se trata de diputados que impulsaron al senador Ricardo Monreal en el proceso interno de Morena y que ahora son “marcelistas”; en total son ya 47 integrantes.

Cerca de 20 de legisladores, la mayoría de Morena, pero también del Partido Verde, todos “Marcelistas” informaron de la incorporación de los “monrealistas”, pero solo una de ellos, la diputada morenista Benelly Hernández, confirmó su incorporación al grupo.

La próxima semana conformarán una mesa técnica, una especie de foro de consulta, con especialistas para revisar la posibilidad de reasignar más de 50 mil millones de pesos a rubros como inversión en infraestructura, salud, seguridad, derechos humanos, educación y tecnología.

Los legisladores “marcelistas” reiteraron que en lo general votarán a favor de la Propuesta de Hacienda, pero buscarán “enriquecerla” en lo particular con dichas reasignaciones presupuestales.

La diputada Selena Ávila aseguró que no se trata de una rebelión al interior de Morena.

“Yo apelo a la sensibilidad de la Secretaría de Hacienda, que entiende que en una República con división de poderes tiene que haber pesos y contrapesos, no podemos reducirnos a ser macetas del Palacio, tenemos que trabajar y robustecer el Presupuesto para sacar el mejor paquete económico de la historia de este sexenio, no es un acto de rebeldía, quien diga que somos unos traidores debería reflexionar porque no necesitamos divisiones, necesitamos unidad”.