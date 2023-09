Tenemos diferencias con los padres de Ayotzinapa, reconoce AMLO

El presidente López Obrador reconoció que tiene diferencias con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa porque, dijo, no estoy de acuerdo con su versión de que el Ejército no ha entregado información.

“Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no esta cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el caso de Ayotzinapa”, expresó.

Sostuvo que todas las ordenes e instrucciones que él le ha dado al Ejército han sido cumplidas y que el abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, “exageró” al decir que la versión del actual gobierno sobre lo sucedido hace nueve años se acerca a la llamada verdad histórica.

“Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”, declaró.

Luego de que los padres de familia de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, rechazaran en la reunión de este martes y recibir los documentos que se les presentaron en la reunión de ayer, el presidente dijo que va a publicarlos en la página web del gobierno de México para que todos los mexicanos lo puedan consultar.

Los documentos que se van a publicar son los siguientes:

1.- Informe del Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, donde se detalla cuántas fojas y expedientes han sido entregados por la Sedena,

2.-Transcripciones de las grabaciones entregadas por el gobierno de EU sobre el caso de los jóvenes desaparecidos.

3.-La relatoria que sobre el caso ha hecho su gobierno.

4.-Compromiso del gobierno para seguir buscando a los normalistas

El mandatario aseguró que su gobierno ha hecho una investigación seria y profunda y que el caso está abierto.

“Me llamó mucho la atención por qué no la aceptaron. No les estamos cerrando el caso. No es carpetazo, es un expediente abierto, un informe de cómo vamos y tenemos el compromiso de avanzar hasta conocer la verdad”, expresó.

El abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales, declaró ayer al salir de la reunión realizada con el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOG; Alejandro Encinas, que sobre los documentos del Ejército no se les hablo y que Encinas, les leyó “una narrativa, de donde estamos en este momento, que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos”.