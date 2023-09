Cuauhtémoc Blanco declina contender por Jefatura de Gobierno de la CDMX

La suerte de Cuauhtémoc Blanco cambió de un momento a otro. Tras reunirse con el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, el mandatario anunció su declinación por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Hace unas semanas, el ex futbolista profesional anunció sus intenciones de participar en el proceso interno de Morena y medirse con el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la delegada, Clara Brugada.

Incluso, el pasado 13 de septiembre, después de la ceremonia para conmemorar la Gesta Heroica de los Niños Héroes en la 24ava Zona Militar, el “Cuau” se despidió de los reporteros que cubren sus actividades y posteó una foto en sus redes sociales donde agradeció su apoyo durante estos casi cinco días que lleva al frente del Poder Ejecutivo.

Ayer después de una conferencia de prensa, Mario Delgado recibió a Cuauhtémoc Blanco y al finalizar ese encuentro las cosas cambiaron drásticamente.

El futuro político de Blanco Bravo ya no estaría como jefe de gobierno, sino en otra posición donde pueda apoyar el proyecto de transformación.

Entrevistado hoy después de inaugurar un gimnasio en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, el gobernador no quiso dar detalles de la plática que sostuvo con Mario Delgado, pero adelantó que lo más importante es la unidad y que él apoyará a Morena donde decidan ponerlo.

“Donde ellos tomen la decisión yo los voy a seguir apoyando, si me requieren aquí, apoyar en la Ciudad de México, con mucho gusto lo voy hacer, si me requieren para apoyar a la doctora Claudia con mucho gusto lo voy hacer, como siempre lo he dicho aquí lo más importante es la unión y siempre agradecido toda la vida con el Presidente de la República por haberme apoyado aquí en Morelos”.

Sin embargo, minutos después en sus redes sociales confirmó su decisión de no participar por la jefatura de gobierno.

“Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum”.

Este 01 de octubre Cuauhtémoc Blanco cumplirá cinco años como gobernador de Morelos.