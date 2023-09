Las acusaciones de Ana Teresa Aranda me dan risa: Ignacio Mier

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que le “dan risa” las denuncias de la legisladora panista Ana Teresa Aranda en su contra, por un presunto gasto excesivo en propaganda colocada en anuncios espectaculares en Puebla, entidad a la que aspira a gobernar.

Ana Teresa Aranda lo acusa de haber pagado cerca de 400 millones de pesos en promover su imagen en más de 500 espectaculares, cuando el tope de gastos de campaña es de 42.7 millones de pesos, es decir, que en esos gastos propagandísticos el morenista podría haberse gastado cerca de 10 veces más que el tope autorizado.

No obstante, Ignacio Mier pidió “no hacerles el juego a esos ataques” que buscan bajarlo de la mejor posición que tiene en las encuestas para ser candidato a gobernador, y que prefiere no responder a la legisladora federal panista porque “podrían acusarlo de violencia política de género”.

“Eso es de risa, no le hagan el juego... A ver, no somos iguales y no quiero responderle porque luego me puede acusar de violencia política en razón de género. Yo digo que no, ella dice que sí y no quiero expresarme porque su pasado la traiciona”.