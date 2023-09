Claudia Sheinbaum llama a la unidad a los diputados de la 4T

La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, acudió este miércoles a la Cámara de Diputados para reunirse en privado con 269 legisladores de Morena, PT y PVEM a quienes hizo un llamado a la unidad.

A su arribo, acompañada del diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, la ex funcionaria saludó a algunos diputados que la esperaban y entre porras ingresó al auditorio “Aurora Jiménez”, del Palacio Legislativo al grito de “es un honor estar con Claudia hoy”.

Luego del encuentro privado, Claudia Sheinbaum insistió en la importancia de mantener la unidad y pidió a los legisladores de la 4T salir a las calles a promover la necesidad de que continúe la transformación.

Se preveía que no estuvieran presentes los cerca de 80 seguidores de Marcelo Ebrard, pero finalmente acudieron todos, a petición del propio ex canciller.

Por cierto, que la ex Jefa de Gobierno anunció que Gerardo Fernández Noroña fungirá como su vocero.

“Fue lo que les planteé, terminó la encuesta vamos hacia un nuevo proceso y me da mucho gusto, además, que hayan estado todos y todas porque nosotros siempre vamos a seguir haciendo un llamado a la unidad como lo he dicho aquí no sobra nadie, al contrario… él (Fernández Noroña) me va ayudar en la vocería”.