Desde Chile AMLO denuncia campaña en su contra por parte de la prensa

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, denunció en Chile que existe una campaña en su contra por parte de medios de comunicación a los que calificó de "manipulación.

"Sin el apoyo del pueblo no habríamos podido resistir la intensa campaña en contra nuestra por parte de los medios de información, los medios de manipulación, expertos en la calumnia, y repito, en la manipulación", acusó desde el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, junto a su homólogo Gabriel Boric.

Durante un mensaje conjunto con el mandatario chileno, luego de haber sostenido un encuentro privado, López Obrador recordó que estudiaba en la UNAM cuando ocurrió el golpe de Estado de 1973 en Chile, suceso que afirmó, lo impactó y marcó.

Calificó al entonces presidente Salvador Allende como el dirigente extranjero al que más admira por haber elegido un camino diferente al de las armas y tomándolo como ejemplo defendió su estrategia política de "por el bien de todos, primero los pobres", que resaltó, ha servido para reducir la pobreza y desigualdad en México.

Foto Especial

Aseguró que el lograr la transformación, es en gran medida un logro de un cambio de mentalidad, no sólo de una minoría, sino de amplios sectores de la población, lo suficientemente poderosa para construir una "fuerza transformadora".

"El presidente chileno Salvador Allende que todavía gobierna con su ejemplo, es el dirigente extranjero que más admiro, quien más sentimientos me genera fue un humanista un hombre bueno, víctima de canallas. Se decía en aquel tiempo hablando precisamente del presidente Allende que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción pero ser revolucionario no necesariamente implica tomar las armas, el propio presidente Allende eligió un camino diferente aun cuando muchos opinaban que sólo mediante las armas podía mantenerse en la presidencia y evitar que lo asesinaron", recordó el presidente de México.

Por su parte el presidente Gabriel Boric, por su parte, agradeció a México su solidaridad para con Chile cuando su gente más lo ha necesitado. Destacó que la historia de ambos países está "profundamente entrelazada" no solo en materia económica sino también a nivel cultural y social.

Reconoció también el trabajo de Alicia Bárcena como embajadora de México en Chile y a las Fuerzas Armadas por su cooperación para el combate de los incendios que azotaron al país a inicios de año.

Reconoció la importancia de la visita de su homólogo mexicano, especialmente en un momento en el que se cumple medio siglo del golpe de Estado en ese país

"El presidente López Obrador, ustedes saben, no acostumbra hacer estos viajes y por eso me honra profundamente que haya decidido acompañarnos en esta fecha tan simbólica para nosotros. (...) La visita de Andrés Manuel López Obrador tiene un sentido de visión histórica, de compromiso con la figura transversal y democrática que fue el presidente Allende", destacó el mandatario chileno.