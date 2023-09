Debemos participar en el combate al fentanilo en EU: AMLO

En el marco de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, el presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que los países latinoamericanos deben participar en el combate del consumo de fentanilo en Estados Unidos.

"Tenemos la obligación moral y por humanismo, debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo en Estados Unidos, es una pandemia que están enfrentando”.

El consumo del fentanilo no es un asunto cuantitativo, aseguró el mandatario, y no se puede decir “a nosotros no nos importa”, sino que se tiene que actuar con humanismo ante esta crisis.

Por encima de banderas partidistas y posturas ideológicas, están los derechos humanos.

El apoyo se debe brindar con respeto a la soberanía de cada país, y buscando que se procure atender el problema de fondo; no se trata solo de eliminar el fentanilo, ya que si hay consumo es que algo está mal en la sociedad.

“Puede desaparecer el fentanilo y va a surgir otra sustancia igual de dañina o peor”.

López Obrador le propuso a sus homólogos presentes en la cumbre, realizar inversiones en la actividad productiva del campo en sus respectivos países, para sustituir la siembra de mariguana, amapola, entre otras drogas, por la siembra de maíz, frijol, cacao, café y más árboles frutales.