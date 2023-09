Ojalá tengamos muchos debates: Xóchitl Gálvez reta a Sheinbaum

La panista Xóchitl Gálvez invitó a Claudia Sheinbaum a debatir, rumbo a la contienda electoral, y cuestionó si Andrés Manuel López Obrador no tiene confianza en su candidata.

Tras participar en la reunión de los 300 líderes de México, pidió que “no le echen montón” Sheinbaum y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo le diría que no sean montonero, de uno en uno, o sea me echan pleito dos juntos, entonces vamos uno por uno, ya sé que va a ser su jefe de campaña, ya sé que va a seguir usando recursos públicos como lo hizo los cuatro años en los que ella estuvo al frente de la Ciudad, si fuera ella le diría ‘quítese, yo puedo solita’, eso a las mujeres no nos viene bien, él no se debe de meter, al menos que no tenga confianza en ella”.