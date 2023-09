MC niega la posibilidad de que Ebrard sea su candidato presidencial

El líder de los diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, rechazó que su partido de cabida a Marcelo Ebrard y mucho menos le ofrezca la candidatura presidencial en caso de que el ex canciller decida salir de Morena.

MC tiene a sus propios aspirantes a la Presidencia de la República, por lo que no vislumbra que Ebrard pudiera ser el abanderado del partido naranja en los comicios del 2024.

“No, no estamos pensando en eso, porque tenemos mejores perfiles en Movimiento Ciudadano, además respetamos los procesos internos de los otros partidos y sostenemos que son ilegales esos destapes y quienes han cometido esos actos anticipados de pre campaña y campaña tiene graves riesgos en aparecer en la boleta electoral. No habrá en MC precampañas hasta noviembre como lo marca la ley, quien viola la ley para llegar al poder usar el poder para destruir la ley”.

Cuestionado si él cumple el perfil para ser el candidato presidencial de MC, Álvarez Máynez respondió que no piensa destaparse sobre todo porque aún no son los tiempos electorales y se lanzó contra todos los que se postularon para buscar la candidatura presidencial tanto del frente opositor como del oficialismo.

“Para mí no es el momento de hablar de ese tema, yo voy a apoyar a la mejor opción, al que esté mejor posicionado de MC, creo que hay opciones que tienen la posibilidad de ganar. Pero no voy a hacer una declaración a ese respecto, porque tengo un encargo aquí para ser un factor de unidad en la bancada naranja, es la distinción más grande que he tenido que es la de coordinador de la bancada, yo creo que el error más grave de la oposición es dejarse llevar por los tiempos que les marcó el Presidente”.